Haberler

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğunu açıkladı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Mihalıççık Kaymakamlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ile don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, ilçedeki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
133 uçuş iptal edildi! Yılbaşı tatili için yola çıkacaklara kötü haber

133 uçuş iptal edildi! Yılbaşı tatili için yola çıkacaklara kötü haber