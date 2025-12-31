Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Mihalıççık Kaymakamlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ile don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, ilçedeki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği ifade edildi.