Mihalgazi ilçesinde iftar programı düzenlendi
AA - Atilla Ünal - Güncel
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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde iftar programı düzenledi.
MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde iftar programı düzenledi.
İlçe merkezinde imece usulü düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İftar programına, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Mihalgazi Müftüsü Celalettin Mert ile çok sayıda vatandaş katıldı.
AA / Atilla Ünal - Güncel