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Mihalgazi ilçesinde iftar programı düzenlendi

AA - Atilla Ünal - Güncel
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Mihalgazi ilçesinde iftar programı düzenlendi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde iftar programı düzenledi.

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde iftar programı düzenledi.

İlçe merkezinde imece usulü düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İftar programına, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Mihalgazi Müftüsü Celalettin Mert ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Atilla Ünal - Güncel

Mihalgazi, Eskişehir, Hisarcık, İftar, Güncel, Haberler

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