Mihalgazi'de TOKİ 2. Etap Projesi Başladı
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilecek 100 konut için zemin hazırlık ve hafriyat çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Zeynep Güneş, projeye vatandaşların büyük bir heyecanla yaklaştığını belirtti.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2.Etap Projesi kapsamında 100 konut inşa edilmeye başlandı.

Projenin hayata geçeceği alanda zemin hazırlık ve hafriyat çalışmaları yapılıyor.

TOKİ ekiplerince proje alanında çalışmalar sürdürülüyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, yaptığı açıklamada, vatandaşların projeyi hasretle beklediğini belirterek, 2. Etap TOKİ konutları ile ilgili ihaleyi kazanan firmanın çalışmalara başladığını kaydetti.

Güneş, projenin ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.

TOKİ'nin 2. Etap Projesi kapsamında bölgeye 100 konutun inşa edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel
