Mihalgazi'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu göz önünde bulundurularak kaybolan 45 yaşındaki Şerife A. için arama çalışmaları başladı. Jandarma ve AKUT ekipleri, Alpagut Mahallesi'nde kayıp kadını bulmak için harekete geçti.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan kadının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Alpagut Mahallesi'nde yaşayan, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Şerife A. (45), dün gece saat 02.00 sıralarında evinden çıkıp kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kadının bulunması için bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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