Midye kabuğu atıkları yapay resife dönüştü, proje İtalya'da ödül kazandı.

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Biyomalzeme ve deniz teknolojileri alanında Teknopark İzmir'de çalışmalar yapan girişimci Nermin Sena Özger, atık midye kabuklarını deniz canlılarına yaşam alanı oluşturacak yapay resiflere dönüştürdüğü projesi ile uluslararası ödüle layık görüldü.

Özger, "Simbiyosentrik yapay resif tasarımına doğru: Biyo-resif üzerinden uygulama temelli çalışma" adlı proje ile Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü ile Dünya Ticaret Merkezleri Birliğinin (WTCA) okyanus ve tatlı su ekosistemlerinin korunmasını ve mavi ekonominin sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi amaçlayan yenilik yarışması Blue Economy Global Call 2026'ya katıldı.

Özger'in projesi, İtalya'da, 85 ülkeden 300 başvuruyla yapılan yarışmanın "kıyı ve deniz turizmi ile rekreasyon" kategorisinin kazananı oldu.

Özger, AA muhabirine, projenin "Doğayla birlikte nasıl daha iyi tasarlayabiliriz?" sorusunun sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Atık midye kabuklarından geliştirdikleri resifleri su altına yerleştirdikten sonra bölgede yaklaşık 100 dalış gerçekleştirildiğini aktaran Özger, bu dalışların uluslararası dalış uygulamalarına da kaydedildiğini ifade etti.

Özger, dalışların bölgedeki dalış merkezlerinin yanı sıra otel, restoran ve diğer yerel işletmelere de turizm geliri sağladığını belirterek, geliştirdikleri modelin denizel restorasyon ile sorumlu turizmi ve yerel ekonomik kalkınmayı bir araya getirdiğini dile getirdi.

Projenin bundan sonraki hedeflerine de değinen Özger, "Şimdi sırada resiflerimizin üzerinde gelişen canlılığı bilimsel olarak ölçmek, bu ekolojik gelişimin karbon döngüsüne katkısını araştırmak ve resif alanını büyüterek hem ekolojik etkiyi hem de bölgeye sağladığı turizm değerini artırmak var." dedi.

Kaynak: AA