Midyat'ta göreve başlayan zabıta memurlarıyla toplantı yapıldı

Midyat Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, zabıta memurlarının yerel yönetim ile halk arasındaki önemli rolü vurgulandı. Belediye Başkanı Veysi Şahin, zabıtanın şehir düzeni ve huzurunu sağlama konusundaki sorumluluklarını anlattı.

??????? Mardin'in Midyat ilçesinde göreve başlayan zabıta memurlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, zabıta biriminin yerel yönetim ile halk arasındaki en önemli köprü olduğunu söyledi.

Midyat'ın turistik önemine dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Midyat, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan hoşgörü merkezidir. Sizler, bu kadim kentin huzurunu, düzenini ve kamu yararını korumakla mükellefsiniz. Görevinizi icra ederken adaletli, şeffaf ve çözüm odaklı olmanızı bekliyorum. Yeni personelimizin katılımıyla hizmet kalitemizi daha da artıracağız."

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
