Mardin'de yasa dışı silah imal ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde yasa dışı silah imal ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şüpheli N.A'nın, ikametinde yasa dışı silah imal ve ticaretini yaptığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin imalathaneye dönüştürülen bölümünde yaptıkları aramada, ruhsatsız 26 tabanca, 28 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah, 86 şarjör, 778 fişek, içi boşaltılmış el bombası, silah tamir ve yapım tezgahı, 250 kabza, 200 el kundağı, 150 namlu, 120 mekanizma, 280 kapak takımı ve 2 define arama dedektörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.