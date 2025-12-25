Mardin'de Süryaniler, Doğuş Bayramı'nı kutladı

MİDYAT'TA DA AYİN YAPILDI

Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Yaldo Bayramı Midyat'ta da kutlandı. Midyat'ta Süryani nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerleşimlerde Yaldo Bayramı dolayısıyla Mort İşmuni Kilisesi'nde ayin yapıldı. Ayini, Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş ile Papaz İshak Ergün yönetti. Avrupa'dan, ilçe merkezinden ve çevre köylerden gelen Süryaniler kilisede bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren ayinde Süryanice ilahiler okundu, İncil'den Hazreti İsa'nın doğumunu anlatan bölümler paylaşıldı. Ayinde ayrıca, Hazreti İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelediği belirtilen ritüel kapsamında kilisenin orta bölümüne tepsi içinde yerleştirilen çıralar yakıldı. Cemaate dağıtılan mumlarla çıralar ateşlenirken, katılımcılar ilahiler söyledi. Törende kadınların zılgıtları da duyuldu.

'CUMHURBAŞKANIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ'

Süryanilerin İkinci Kudüs'ü sayılan Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "Bugün bayramdır. Bugün, Süryanice (Yaldo) Doğuş bayramı dediğimiz, bizim bayramımızdır. İsa Mesih'in doğduğu gün anısına yapılan bayramdır. Tabii ki bu güzel ortamda, sevinçli bir şekilde kutladığımız için ayrıca mutluyuz. Cemaatimizle birlikte önce kilisede, daha sonra da kutlamaları beraber yaptık. Böyle sıcak bir ortamda bayramımızı kutladık. Daha sonra Midyat'ın geneli için söylemek gerekirse; Midyat'ta Süryaniler yani Hristiyanlar, Müslümanlar ve Ezidiler bayramlarını ayrı ayrı kutluyor. Bu bayramlar genelde topluma, millete yansıyor. Bunun için bu sevinçliyiz. Bu sevinç ortamı bu barış ortamı, huzur ortamı sağlayan ilk önce Allah'ımıza şükürler olsun. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, devletimizin bize sunduğu imkanlar sayesinde bu ortamı yaşadığımız için kendilerine çok müteşekkiriz. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bayramların hem ülkemize hem dünyaya hem de insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve sevginin hakim olmasını getirmesini diliyorumö dedi.

