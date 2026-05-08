Midyat'ta tarihi mirasın korunması için restorasyon ve dönüşüm projeleri sürüyor

Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi mirasın korunması amacıyla yürütülen restorasyon ve dönüşüm projeleri kapsamında, binlerce yıllık taş evler aslına uygun şekilde restore edilmekte ve geleneksel mimariye uygun yeni yapılar inşa edilmektedir.

Özellikle Ulucami ile Akçakaya ve Işıklar mahallelerini kapsayan çalışmalar kapsamında, binlerce yıllık taş evler ve tarihi hanlar aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kentin simgesi haline gelen taş mimarinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Şahin, ömrünü tamamlayan betonarme yapılar ile yıkım kararı bulunan binaların yerine, Midyat'ın geleneksel mimarisine uygun yöresel "katori" taşı kullanılarak yeni yapılar inşa edildiğini belirtti.

Kent estetiğini bozan ruhsatsız yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Şahin, "Halkımızın güvenliği ve şehrimizin kimliğini korumak için gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol
