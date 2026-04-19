Mardin'de sağanak; ev ve işyerlerini su bastı

Mardin'de sağanak; ev ve işyerlerini su bastı
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı ve su tahliye çalışmaları başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde, ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Midyat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ile Yeni Mahalle'de caddelerde su taşkınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise yolda kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, Midyat Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildi. Ekipler ev, iş yeri ve caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
