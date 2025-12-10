Haberler

Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde bir otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Mardin'in Midyat ilçesinde otel muhasebecisi Mahsum Yenigün (31), park halindeki otomobilde başından silahla vurularak öldü.
  • Mahsum Yenigün'ün cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otelde muhasebecilik yapan Mahsum Yenigün (31), park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Park halindeki otomobilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerin kontrolünde, bu kişinin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin kimlik tespitinde ise ölen kişinin otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün olduğu belirlendi. Yenigün'ün cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title