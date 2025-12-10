Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otelde muhasebecilik yapan Mahsum Yenigün (31), park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Park halindeki otomobilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerin kontrolünde, bu kişinin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin kimlik tespitinde ise ölen kişinin otelin muhasebecisi Mahsum Yenigün olduğu belirlendi. Yenigün'ün cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.