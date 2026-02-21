Midyat'ta mukabele geleneği sürüyor

Mardin'in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde mukabele geleneği devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki camide sabah ve öğle vakitlerinde bir araya gelen vatandaşlar, görevlilerin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.

Cami İmamı Mehdi Ocak, Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirildiğinden dolayı ramazanın en hayırlı zaman dilimi olduğunu söyledi.

Mukabele geleneğinin Hazreti Muhammed dönemine dayandığını belirten Ocak, mukabelenin amacının Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i daha düzgün okumalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Cami cemaatinden İdris İraz da her yıl mukabeleye katıldığını belirterek, geleneği sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.