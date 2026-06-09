Haberler

Mardin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mardin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi

Köklü üniversitede büyük vurgun! 45 kişi için gözaltı kararı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti