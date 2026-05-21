Mardin'de SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede kurtarılamazken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kırsal Acırlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADE 494 plakalı SUV tipi araç ile Şeyhmus Ö'nün kullandığı 47 ABG 564 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar