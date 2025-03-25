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Midyat'ta Market Denetimleri Ramazan Boyunca Sürecek

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Mardin'in Midyat ilçesinde ramazan ayı boyunca marketlerde denetimler yapılacak. Zabıta Müdürü Şehmuz Gümüş, denetimlerin vatandaşların sağlığı ve huzuru için titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde marketlerde denetim yapıldı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Şehmuz Gümüş, denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Gümüş, "Amacımız, vatandaşlarımızın ramazan ayını huzur içinde geçirmelerini sağlamak ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmalarını önlemektir. Bu nedenle, denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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