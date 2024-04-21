Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bursluluk sınavı düzenlendi. Sınava, 17 okulda 5 bin 460 öğrenci ve 590 öğretmen katıldı. Aileler ise çocuklarını okul çevresinde bekledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı gerçekleştirildi.
Sınava, ilçede 17 okulda 5 bin 460 öğrencinin 590 öğretmen gözetiminde katıldığı belirtildi.
Aileler de okul çevresinde çocuklarını bekledi.