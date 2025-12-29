Midyat'ta kar yağışı etkili oldu
Mardin'in Midyat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, cadde ve yolları beyaza bürüdü. Belediye ekipleri, yolları temizlemek için kar küreme araçlarıyla çalışma yapıyor.
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar yağışıyla cadde ve yollar beyaza büründü.
Belediye ekipleri, yollarda kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel