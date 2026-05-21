Mardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MARDİN'in Midyat ilçesinde cipin çarptığı motosiklet sürücüsü Şeyhmus Öztaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Acırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz açıklanmayan 47 ADE 494 plakalı cip ile Şeyhmus Öztaş'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Öztaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Öztaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öztaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı