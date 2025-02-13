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Midyat'ta Berat Kandili Programı Düzenlendi

Midyat'ta Berat Kandili Programı Düzenlendi
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Mardin'in Midyat ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Hz. Veysel Karani Camisi'nde program gerçekleştirildi. Kur'an tilaveti, mevlit okuma ve ilahilerin ardından vatandaşlar namaz kıldı ve dua etti. Programda Mardin Büyükşehir ve Midyat Belediyeleri çeşitli ikramlar sundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Hz. Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Camide bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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