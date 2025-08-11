Midyat'ta Akraba Aileler Arasında Kavga

Mardin'in Midyat ilçesinde adliye binası önünde yapılan uzlaşma görüşmesinin ardından, akraba aileler arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, polisi de müdahale etmeye zorladı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde adliye binası önünde uzlaşma görüşmesi sonrası akraba aileler arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Nisan'da Midyat Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan akraba aileler, uzlaşmak için adliyeye gitti. Uzlaşma görüşmesi sonrası adliye bahçesinde taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin araya girmesiyle ayrılan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

