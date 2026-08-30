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Midyat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Midyat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlandı. Törene protokol ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Midyat Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Ersin Kemençe ve Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı okunan törende Üsteğmen Furkan Çelik günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP İlçe Başkanı Adil Acar, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Kaya, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA
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