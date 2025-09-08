Midyat'ta 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı törenle başladı.

Selahaddin Eyyubi Ortaokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, törende yaptığı konuşmada yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin, toplumların geleceğini inşa eden en önemli unsur olduğunu vurgulayan Kaya, velilere seslenerek şöyle dedi:

"Süreç boyunca çocuklarımızın gelişimlerini yakından takip edelim. Derslerine destek olalım, öğretmenlerimizle sürekli istişare içinde bulunalım. Bugün yaşadığımız heyecanı yıl boyunca birlikte sürdürmeliyiz."

Kaymakam Kaya'nın ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarına geçti.

Kaya daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi, yeni döneme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ardından sınıfları ziyaret eden Kaya, öğrencilerle sohbet ederek, onlara başarı diledi.

Törene, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Müdürü İdris Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.