Midyat'ta 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Midyat'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 20 bin paket sigara, 50 elektronik nargile ve 0,82 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA