Haberler

Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" projesi sürüyor

Midyat Devlet Hastanesi'nde 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' projesi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Midyat Devlet Hastanesi'nde 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tedavi gören çocukların morallerini artırmak amacıyla ikinci program gerçekleştirildi. Proje kapsamında hastalara oyuncak hediye edildi.

Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.

Hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ikinci defa program düzenlendi.

Programa katılan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ile Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Yunus Deniz, hastaları ziyaret ederek, onlara oyuncak hediye edildi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Peköz, yaptığı açıklamada, projenin ikinci aşamasını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Projeyle amaçlarının hastanede tedavi gören çocukları mutlu etmek, onların yüzlerinin gülmesini sağlamak ve morallerini yükseltmek olduğunu ifade eden Peköz, şunları kaydetti:

"Hastanede yatan çocuklarımız maalesef depresyona girebiliyor, moralleri bozulabiliyor. Biz de bir nebze de olsun onların yüzünü güldürebilmek, tedavi süreçlerine pozitif bir katkıda bulunabilmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik."

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
title