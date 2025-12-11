Midyat Devlet Hastanesi'nde 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda' projesi sürüyor

Midyat Devlet Hastanesi'nde "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.

Hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ikinci defa program düzenlendi.

Programa katılan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ile Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Yunus Deniz, hastaları ziyaret ederek, onlara oyuncak hediye edildi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Peköz, yaptığı açıklamada, projenin ikinci aşamasını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Projeyle amaçlarının hastanede tedavi gören çocukları mutlu etmek, onların yüzlerinin gülmesini sağlamak ve morallerini yükseltmek olduğunu ifade eden Peköz, şunları kaydetti:

"Hastanede yatan çocuklarımız maalesef depresyona girebiliyor, moralleri bozulabiliyor. Biz de bir nebze de olsun onların yüzünü güldürebilmek, tedavi süreçlerine pozitif bir katkıda bulunabilmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik."