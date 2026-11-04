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Midyat Devlet Hastanesi'nde çocuklar ameliyathaneye akülü arabayla uğurlanıyor

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Midyat Devlet Hastanesi'nde çocuklar ameliyathaneye akülü arabayla uğurlanıyor
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Mardin'in Midyat ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek çocuklar, korku ve endişelerini akülü arabalarla yeniyor. Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, uygulamanın çocukların ameliyat öncesi korku ve stresini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Mardin'in Midyat Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek çocuklar, korku ve endişelerini akülü arabayla yeniyor.

Çocukların hastane ortamında yaşadığı kaygıyı en aza indirmeyi hedefleyen uygulama, hem çocuk hastalara hem de ailelerine moral veriyor.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, uygulamanın çocukların ameliyat öncesinde yaşadığı korku ve stresi azaltmayı amaçladığını belirtti.

Çocukların ameliyat öncesinde gerginlik ve stres yaşayabildiklerini anlatan Peköz, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle minik yavrularımızın bu süreci daha rahat atlatabilmeleri için onları akülü arabalarla, ellerinde renkli balonlarla ve güler yüzlü bir şekilde ameliyathaneye uğurluyoruz. Amacımız, çocuklarımızın korkularını azaltarak kendilerini daha güvende ve mutlu hissetmelerini sağlamak. Hastalarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA
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