Midyat Belediye Başkanı'ndan Kaymakam Kaya'ya Ziyaret

Midyat Belediye Başkanı'ndan Kaymakam Kaya'ya Ziyaret
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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni atanan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Şahin, Midyat Kaymakamı olarak atanan Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Şahin, verimli bir çalışma dönemi geçirmeyi temenni ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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