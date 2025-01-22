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Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlıyor

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlıyor
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Mardin'in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlayacak.

Mardin'in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yarın hizmet vermeye başlayacak.

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Yunus Deniz, merkezde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Deniz, merkezin 20 üniteden oluştuğunu belirtti.

Merkezin yarın hasta kabulüne başlayarak hizmete gireceğini ifade eden Deniz, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedefiyle sağlık hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sonuna kadar sunacağız." dedi.

Deniz, ilçeye merkezin yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve emek veren herkese teşekkür etti.

Başhekim Deniz, açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla merkezi gezdi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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