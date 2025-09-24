Haberler

Midibüs Çömlek Dükkanına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Midibüs Çömlek Dükkanına Çarptı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çömlek satışı yapan bir iş yerine çarpan midibüsün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çömlek satışı yapan iş yerine çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.

H.Y'nin kullandığı öğrencileri taşıyan 09 P 7783 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atça Mahallesinde yol kenarında çömlek satışı yapan iş yerine çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.