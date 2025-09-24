Midibüs Çömlek Dükkanına Çarptı: Sürücü Yaralandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çömlek satışı yapan bir iş yerine çarpan midibüsün sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
H.Y'nin kullandığı öğrencileri taşıyan 09 P 7783 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atça Mahallesinde yol kenarında çömlek satışı yapan iş yerine çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel