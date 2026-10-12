Microsoft Başkanı Smith, yapay zeka için acil durum freni gerektiğini söyledi

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, marketteki süt paketlerinin ya da çamaşır makinelerinin, yapay zekadan daha fazla güvenlik kuralına tabi olduğunu söyledi.

Smith, BBC'ye verdiği mülakatta yapay zekayı kapsayan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka için küresel güvenlik kuralları olması gerektiğini vurgulayan Smith, "Şu an çamaşır makineniz için yapay zekadan daha çok güvenlik kuralı bulunuyor. Marketlerde gördüğünüz süt paketi daha fazla güvenlik kuralına ve incelemeye tabi tutuluyor." dedi.

Smith, hem bir "araç" hem de bir "silah" olarak tanımladığı yapay zeka teknolojisi için "acil durum freni" geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu teknolojiyi geliştiren firmaların, "olay raporu" yazmasının ve yapay zeka sisteminin yoldan çıkması halinde mağdurlara bunu haber vermesinin yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Smith, "Bunu diğer ürünler için uyguluyoruz. Bu bilgiden yola çıkarak yapay zekaya nasıl uygulanabileceğini düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlemelerindense İngiltere'nin yapay zeka düzenlemelerini tercih edeceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump ile "Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı" başlıklı belgeyi imzalayan Alphabet, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI, Nvidia firmalarının yöneticileri, sorumlu teknoloji geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulunmuştu.

Kaynak: AA