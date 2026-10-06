Michigan senatör adayı Sayed, İran savaşında 18 ABD askerinin öldüğünü söyledi

NEW ABD'de Michigan eyaletinden Demokrat senatör adayı olan Abdul Sayed, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, bedelini Amerikan halkının markette ve benzin istasyonlarında ödediğini söyledi.

Sayed, Amerikan Fox News kanalına mülakat verdi.

Sunucunun ısrarlı soruları üzerine terörizmin kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın yanlış olduğunu belirten Sayed, terörizmin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sayed, bu bağlamda savaşları eleştirerek, "Bence sormamız gereken büyük soru şu: Dünyayla etkileşim kurarken, daha güvenli bir dünya mı yoksa daha az güvenli bir dünya mı yaratıyoruz?" diye sordu.

Trump yönetiminin bu konuda şirketlerin veya hükümetlerin çıkarları doğrultusunda kararlar aldığını belirten Sayed, "Savaş bir şiddet sistemidir. Savaşmamamız gereken bir savaşı düşünün, örneğin şu anki İran savaşını, neden bu savaşı yapıyoruz? Ne amaçla ve kim bundan faydalanıyor? Bedel olarak ne ödüyoruz?" dedi.

Sayed, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran'ın nükleer tehdidinin anlaşma ile kontrol altına alındığını vurgulayarak, "Sonra Trump geldi ve bu anlaşmayı bozdu, ardından Michigan'daki insanların şimdi markette, benzin istasyonlarında, vergilerimizle ödediği bir savaş yarattı." ifadelerini kullandı.

Daha fazla savaşın Amerikalıları daha güvenli hale getirmediğini söyleyen Sayed, "Öğrenmemiz gereken şu ki, dünyada daha az savaş genellikle daha güvenli olduğumuz anlamına gelir." diye konuştu.

Sayed, "Ve şu anda barışı seçebilecekken savaşı seçtiğimiz bir durumdayız ve şimdi Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve doğal gaz taşıyamadığımız için enerji fiyatlarının fırladığı bir durumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile savaşın sadece benzin ve market fiyatlarını değil, 18 ABD askerinin canına da mal olduğuna dikkati çeken Sayed, Trump'ın seçim kampanyası sırasında "savaşları bitirme" sözü vermesine rağmen bu sözünü tutmadığına işaret etti.

Mısır asıllı Müslüman aday Sayed, 5 Ağustos'ta Michigan'da yapılan ön seçimlerde rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'i geride bırakarak Demokrat Partinin adayı olarak yarışı kazanmıştı.

Sayed, kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile yarışacak ve kazanması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör olacak.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren Sayed, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA