Haberler

ABD'de Sinagoga Saldırı: Fbı Müdahale Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Michigan eyaletindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayında yaralanma olmadığı belirtildi. Olayla ilgili şüpheli hala yakalanmadı. FBI ve yerel güvenlik birimleri olay yerine müdahale etti.

(ANKARA) – ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Temple Israel Sinagogu'nda araçla çarpma ve silahlı saldırı olayı yaşandı. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi. FBI Direktörü Kash Patel, FBI personelinin olay yerine sevk edildiğini ve yerel güvenlik birimleriyle birlikte müdahale edildiğini açıkladı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki West Bloomfield Township bölgesinde bulunan Temple Israel Sinagogu'nda araçla çarpma ve silahlı saldırı olayı meydana geldi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi.

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, FBI ekiplerinin olay yerine müdahale ettiğini duyurdu. Patel paylaşımında, "FBI personeli, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte Michigan'ın West Bloomfield Township bölgesindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.

Kaynak: ANKA
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

Galatasaray'dan 2 isim! İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu

Savaşın anime filmi oluşturuldu! 13 günde yaşanan her şeyin özeti gibi