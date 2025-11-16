Haberler

Michelle Obama: ABD, Kadın Bir Başkana Hazır Değil

Güncelleme:
Michelle Obama, New York'taki bir etkinlikte, ABD'nin kadın bir başkan için hazır olmadığını vurguladı ve erkeklerin bir kadın lideri kabul etme konusundaki eksikliklerine dikkat çekti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, ABD'nin kadın bir başkana hazır olmadığını belirtti.

Michelle Obama, New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen programda oyuncu Tracee Ellis Ross'un sorularını yanıtladı.

Ross'un "bir kadın ABD Başkanı için ortam olup olmadığına" ilişkin sorusuna, Obama, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını hatırlatarak "Önceki seçimde gördüğümüz üzere hazır değiliz." yanıtını verdi.

Obama, "Bu yüzden 'Başkanlık seçimleri konusunda bana bakmayın bile.' diyorum çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bir kadına (başkana) hazır değilsiniz." dedi.

Michelle Obama, bir kadının ABD Başkanı olması için "görüşlerin değişmesi gerektiğini, birçok erkeğin bir kadın tarafından yönetilebileceğini düşünmediğini" ifade etti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te başkanlık yarışından çekilmesiyle seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklemişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
