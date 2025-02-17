Miao Halkı'ndan Gannangxiang Festivali Kutlamaları

KAİLİ, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Kaili kentinde yerel etnik Miao halkı, her yıl Çin ay takviminin ilk ayında Gannangxiang Festivali'ni kutluyor. Uzun bir geçmişe sahip bu festivalde yerel halk geleneksel kıyafetler giyip geleneksel bir müzik aleti Lusheng'i çalıyor.