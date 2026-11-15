Miami'de UPS kargo uçağı ile Copa yolcu uçağı çarpıştı, 2 kişiye müdahale yapıldı

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ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde kargo uçağı ile hava yolu şirketine ait dar gövdeli yolcu uçağı havalimanında çarpıştı.

CBS News'ün haberine göre Miami Uluslararası Havalimanı yetkilisi Greg Chin, yaptığı açıklamada yerel saatle 21.15 sularında iniş gerçekleştiren dar gövdeli yolcu uçağının havalanmak üzere olan kargo uçağıyla iki taksi yolunun kesiştiği noktada çarpıştığını belirtti.

Chin, kaza yerinde 2 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğunu, kazanın havalimanı faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, ABD'li lojistik devi UPS'e ait "Boeing 767" tipi kargo uçağının burnunun, Panama merkezli Copa Hava Yolu şirketine ait dar gövdeli "Boeing 737" tipi uçağın ise kanadının hasar gördüğünü açıkladı.

ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde uçuşların 4 saatten fazla durdurulması sonrası operasyonlar normale dönerken hava ulaşımını etkileyen gecikme ve iptaller ise devam ediyor.

Kaynak: AA