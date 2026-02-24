Şikayetvar: Güncelleme sonrası MHRS şikayetleri arttı

ŞİKAYETVAR, MHRS uygulamasında son dönemde yapılan güncellemeyle e-Devlet ve e-Nabız entegrasyonlarının zorunlu hale gelmesinin, kullanıcıların randevu alma sürecini zorlaştırdığını bildirdi. Platformdan yapılan bilgilendirmede bu değişiklikle erişim ve yönlendirme sorunlar yaşandığı, şikayetlerde de artış olduğu belirtildi.

Platformdan yapılan bilgilendirmenin devamında şöyle denildi:

"Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) son güncelleme sonrası yaşanan teknik aksaklıklar, kimlik doğrulama adımlarının uzaması ve uygulama içi yönlendirme problemleri kullanıcı deneyimini doğrudan etkiledi. 2025 yılı boyunca haftalık ortalama 15-35 bandında seyreden şikayet sayısı, 2026 Şubat ayının ilk haftasında 245'e çıktı. Ocak ayında 153 olan MHRS şikayet sayısı şubat ayının ilk haftasında 321'e ulaştı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı