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MHP ve AK Parti Hendek'te bir araya geldi

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MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Cumhur İttifakı birlikteliğiyle seçimleri kazanacaklarını ifade eden Bülbül, Yavuz ise oy patlaması beklediklerini açıkladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise ilçeye daha fazla yatırım ve hizmet geleceğini belirtti.

Mhp Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Hendek İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bülbül, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Hendek'te ve Sakarya'nın tamamında seçimleri kazanacaklarını ifade etti.

Seçim dolayısıyla meclis çalışmalarına ara verildiğini aktaran Bülbül, "Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatlarıyla, adaylarımızla bizler de sahada olacağız. Hendek'te, Sakarya'da ve bütün şehirlerimizde Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Yavuz da "Sakarya'da 17-0 yapma hedeflerinin yanında Türkiye rekoru hedefliyoruz. Hendek'ten AK Parti ve MHP birlikteliğiyle oy patlaması bekliyoruz. İnşallah sandıkları patlatacağız." açıklamasında bulundu.

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu da gelecek dönemde ilçe için çok daha fazla yatırım ve hizmet bulacaklarını belirterek, teşkilatlar ve kadrolarla hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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