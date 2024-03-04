Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Van İl Teşkilatı, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Mhp İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki teşkilat mensupları koordinasyon merkezindeki partililerle bir araya geldi.

Güngöralp, Cumhur İttifakı'nın temelinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün vatandaşların ülke, devlet, bayrak ve Cumhurbaşkanına sahip çıkmak üzere ortaya koyduğu birlikteliğin devamı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da ülke değerlerine nasıl sahip çıkıldığına hep beraber şahit olduklarını aktaran Güngöralp, 31 Mart'taki seçimlerde adaylara başarı temennisinde bulundu.