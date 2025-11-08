Haberler

MHP, Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı Düzenledi

MHP, Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı Düzenledi
Güncelleme:
MHP'nin düzenlediği 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı'nda, sağlık sistemine dair yenilikçi çözümler ele alındı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 160 bilim insanının katkılarıyla oluşturulacak raporların politikaya yön vereceğini belirtti.

MHP tarafından "Sağlıkta Yeni Bir Bakış, Geleceğe Güçlü Adım" temasıyla "Türk ve Türkiye Yüzyılında Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" düzenlendi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 160 bilim insanının, millete hizmet etmek üzere, karşılık beklemeden çalıştayda yer aldığını dile getirdi.

Yurdakul, siyaset üstü gördükleri çalıştayda, ülkenin çıkarları ve geleceği adına yapıcı amaçlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Türk sağlık sisteminin geleceğine dair, ortak akıl, bilimsel tecrübe, milli irade ve vicdanı bir araya getirdiklerini belirten Yurdakul, şöyle konuştu:

"Bu çalıştay, yalnızca bugünün sorunlarını değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeten milli bir vizyonun ürünüdür. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını inşa ederken, Türk milletinin sağlığını, huzurunu ve refahını önceleyen bir anlayışla 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturundan hareket ediyoruz. Türk hekimiyle, sağlık çalışanıyla, akademisyeniyle ve politika yapıcısıyla, kökleri bu topraklara dayanan, çağın gereklerine açık, güçlü bir sağlık sistemini hep birlikte şekillendirmek istiyoruz."

"Sağlık sistemimiz daima insan merkezli olmuştur"

Yurdakul, çalıştayda yer alan bilim insanlarının 13 tema etrafında toplandıklarını, her temayı da kendi içinde alt gruplara ayırarak Türk sağlık sistemini tüm detaylarıyla ele aldıklarını vurguladı.

Türk milletinin tarih boyunca hem savaş hem barış dönemlerinde, insan sağlığına dair örnek duruş sergilediğini dile getiren Yurdakul, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, günümüzden Türk ve Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu çizgide, sağlık sistemimiz daima insan merkezli olmuştur. Her nerede hangi imkanlara sahip olursak olalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, Türk milleti, Türk hekimlerine emanettir." dedi.

Yurdakul, dijitalleşme, yapay zeka, genetik bilim, tıp teknolojileri, toplumsal yaşlanma ve küresel salgınlar gibi yeni dinamikler nedeniyle, sağlık sisteminin güçlü olmasının yanı sıra yenilikçi, esnek ve krizlere dayanıklı olması gerektiğini, çalıştayın da bu anlayışla düzenlendiğini söyledi.

Çalıştayda Türk sağlık sisteminin birinci basamak sağlık hizmetleri, ruh sağlığı, yaşlı bakımı, dijital sağlık teknolojileri gibi pek çok yönünün bütüncül bakışla ele alındığını belirten Yurdakul, şu ifadeleri kullandı:

"Moderatörlerimizin liderliğinde, kıymetli katılımcılarımızın katkılarıyla hazırlanmakta olan raporlar, yalnızca akademik bir çerçeve değil, aynı zamanda siyasete, bürokrasiye ve kamu yönetimine yön verecek somut politika önerileri ortaya koyacaktır. Bu raporlar, belirlenen format çerçevesinde 'Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler' başlıklı kapsamlı bir sonuç kitabına dönüştürülecektir."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
