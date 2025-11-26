Haberler

MHP, 'Terörsüz Türkiye' Raporunu Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında hazırladıkları raporu tamamladıklarını açıkladı. Raporun, milli birlik ve huzurun sağlanmasına yönelik hedefleri içerdiği belirtildi.

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev alan milletvekilleri, "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırladıkları kapsamlı raporun tamamlandığını duyurdu.

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesaplarından, "Terörsüz Türkiye" raporuna ilişkin paylaşımda bulundu.

alışmaların temel gayesi milletimizi güvenli bir geleceğe taşımak ve devletimizin ilanihaye varlığıdır "

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli birlik, huzur ve kardeşliğin kökleştiği güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin motivasyonu ile yürüttüğümüz çalışmaların temel gayesi milletimizi güvenli bir geleceğe taşımak ve devletimizin ilanihaye varlığıdır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri olarak, 'Terörsüz Türkiye' başlıklı kapsamlı raporumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Nihai olarak 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefi doğrultusunda hazırladığımız bu raporun hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"MHP; millet menfaatine, devletin bekasına ve milli onurumuza aykırı hiçbir politikanın içerinde olamaz"

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise şunları kaydetti:

"Uzun bir çalışmanın neticesinde Genel Başkan Yardımcımız Sn.Feti Yıldız başkanlığında, Sakarya Milletvekilimiz Sn.Levent Bülbül ve Kırıkkale Milletvekilimiz Sn.Halil Öztürk'le birlikte Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na partimizin görüş ve düşüncelerini aktaracak nihai raporun tamamlanmasında son aşamaya geldik. Sonucun hayırlı olacağına, Türkiye'de kardeşlik duygularının bütünüyle egemen olacağı ve terörün son bulacağı yeni bir döneme girileceğine inanıyoruz. MHP; millet menfaatine, devletin bekasına ve milli onurumuza aykırı hiçbir politikanın içerinde olamaz. İnşallah sürecin sonunda, liderimizi ve bizleri pazarlıklar yapmakla ve taviz vermekle itham edenlerin utanacakları, milletimizin huzur ve barış iklimiyle kucaklaşacağı bir dönem başlayacaktır."

"Nihai hedefimiz Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge'dir"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri olarak 'Terörsüz Türkiye' raporumuzu tamamladık. Komisyonda bulunan partilerle fikir ve düşüncelerimizi paylaşacağımız raporumuzun temel gayesi barış ve kardeşliğin hakim olduğu huzurlu Türkiye'dir. Nihai hedefimiz Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge'dir." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.