MHP Suşehri İlçe Başkanlığında görev değişimi

MHP Suşehri İlçe Başkanlığı görevine Recep Yüksel atandı.

Belediye Aspasya Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Suşehri İlçe Başkanlığında bir bayrak değişimi yaşandığını söyledi.

Uygun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleri, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın olurları ve yönetim kurulu üyelerinin seçimleri ile ilçe başkanlığı görevine Recep Yüksel'in atandığını ifade etti.

Geçmiş dönem ilçe başkanı Resul Kılıç'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Uygun, yeni yönetime başarılar diledi.

Yeni başkan Yüksel ise kutlu bir görevi devir almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İl Genel Meclis üyesi Mustafa Yüzüak, Kadın Kolları Başkanı İnci Demir ve partililer katıldı.