Haberler

MHP Suşehri İlçe Başkanlığında görev değişimi

MHP Suşehri İlçe Başkanlığında görev değişimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Suşehri İlçe Başkanlığı'na Recep Yüksel'in atanmasıyla birlikte düzenlenen programda, Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, geçmiş dönem başkanı Resul Kılıç'a teşekkür etti ve yeni başkana başarılar diledi.

MHP Suşehri İlçe Başkanlığı görevine Recep Yüksel atandı.

Belediye Aspasya Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Suşehri İlçe Başkanlığında bir bayrak değişimi yaşandığını söyledi.

Uygun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleri, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın olurları ve yönetim kurulu üyelerinin seçimleri ile ilçe başkanlığı görevine Recep Yüksel'in atandığını ifade etti.

Geçmiş dönem ilçe başkanı Resul Kılıç'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Uygun, yeni yönetime başarılar diledi.

Yeni başkan Yüksel ise kutlu bir görevi devir almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Programa, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İl Genel Meclis üyesi Mustafa Yüzüak, Kadın Kolları Başkanı İnci Demir ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı