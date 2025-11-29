Haberler

MHP Seyhan İlçe Başkanı Huzurevine Ziyaret Gerçekleştirdi

MHP Seyhan İlçe Başkanı Huzurevine Ziyaret Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Seyhan İlçe Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, 'Derdiniz Derdimiz' programı kapsamında Seyhan Özel Konak Huzurevi'ni ziyaret ederek, sakinlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

MHP Seyhan İlçe Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri huzurevine ziyarette bulundu.

Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz Derdimiz" programları kapsamında Seyhan Özel Konak Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Yıldırım, "Büyüklerimizin yeri her zaman başımızın üstündedir. Onların hatıraları, birikimleri ve duaları bizler için daima yol göstericidir." ifadesini kullandı.

Kurum Müdürü Çelebi Akkuş da ziyaret dolayısıyla Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.