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MHP Seydişehir ilçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yapıldı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste ile gerçekleşen seçimde mevcut başkan Kadir Kocabaş yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tek liste ile yapılan seçimlerde mevcut ilçe başkanı Kadir Kocabaş, yeniden MHP Seydişehir İlçe Başkanlığına seçildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kongrenin Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ve ilçe için hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü ise ilçe kongrelerinin birlik ve beraberliği pekiştirip MHP teşkilatlarını geleceğe daha sağlam adımlarla taşıdığını söyledi.

Kongreye, MHP MYK Üyesi Güzide Çıpan, MHP MYK Üyesi Özer Karakayacı, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ve davetiler katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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