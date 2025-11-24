Haberler

MHP Samsun İl Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Ziyareti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül dağıttı ve öğretmenlerin gününü kutladı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlere gül dağıttı.

Mucur'a ziyaretlerinde il yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar ve Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Güngör Bağ da eşlik etti.

Program, Mucur'un ilkokulu olan Necatibey İlkokulu'nda başladı. Ardından Zorlu Eğitim Kurumları, Atakum Ortaokulu ve Alparslan İlkokulu ziyaret edildi.

Öğretmenlere gül takdim eden Mucur, "Dünya görüşümüz ne olursa olsun derdimiz al bayrağımızın daha yükseklere çıkmasıdır. Bu uğurda emek veren tüm öğretmenlerimizin yanındayız." ifadelerini kullanarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
