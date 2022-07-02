MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesi toprağa verildi - Haberler

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MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesi toprağa verildi

AA - Turgay İkinci - Güncel
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MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesi toprağa verildi

Dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesi defnedildi.

Dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesi defnedildi.

Özdin için Şalpazarı ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Özdin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Düzköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

AA / Turgay İkinci - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Kalp Krizi Şalpazarı Güncel Haberler

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