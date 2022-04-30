Mhp, Partiler Arası Bayramlaşmayı Video Konferans Yöntemiyle Yapacak

MHP, siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma ziyaretlerini bayramın ikinci günü video konferans yöntemiyle yapacak. MHP, 6 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma ziyaretleri, bayramın ikinci günü olan 3 Mayıs'ta yapılacak. AKP ve MHP video konferans yöntemini tercih ederken diğer siyasi partiler heyet olarak ziyaretle bayramlaşmayı tercih etti.

MHP'nin bayramlaşma heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile MYK Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer alacak. MHP 6 siyasi parti ile bayramlaşacak. MHP'nin programında İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yer almadı.

MHP'nin partilerle bayramlaşma programı şöyle:

Demokratik Sol Parti: 09.00- 19.15

Adalet ve Kalkınma Partisi: 09.50- 10.05

Büyük Birlik Partisi: 10.10- 10.25

Yeniden Refah Partisi: 10.35- 10.50

Saadet Partisi: 11.30- 11.45

Cumhuriyet Halk Partisi: 12.10- 12.25