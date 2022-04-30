Mhp, Partiler Arası Bayramlaşmayı Video Konferans Yöntemiyle Yapacak
- Güncelleme:
MHP, siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma ziyaretlerini bayramın ikinci günü video konferans yöntemiyle yapacak. MHP, 6 siyasi parti ile bayramlaşacak.
MHP, siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma ziyaretlerini bayramın ikinci günü video konferans yöntemiyle yapacak. MHP, 6 siyasi parti ile bayramlaşacak.
Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma ziyaretleri, bayramın ikinci günü olan 3 Mayıs'ta yapılacak. AKP ve MHP video konferans yöntemini tercih ederken diğer siyasi partiler heyet olarak ziyaretle bayramlaşmayı tercih etti.
MHP'nin bayramlaşma heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile MYK Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer alacak. MHP 6 siyasi parti ile bayramlaşacak. MHP'nin programında İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yer almadı.
MHP'nin partilerle bayramlaşma programı şöyle:
Demokratik Sol Parti: 09.00- 19.15
Adalet ve Kalkınma Partisi: 09.50- 10.05
Büyük Birlik Partisi: 10.10- 10.25
Yeniden Refah Partisi: 10.35- 10.50
Saadet Partisi: 11.30- 11.45
Cumhuriyet Halk Partisi: 12.10- 12.25