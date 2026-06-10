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MHP Manisa İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığına Nurullah Savaş Atandı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa il teşkilatının feshedildiğini ve yerine Nurullah Savaş'ın il başkanı olarak atandığını duyurdu.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa il teşkilatının feshedildiğini bildirdi. MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığı ifade edildi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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