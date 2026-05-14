MHP'li Yalçın: "Mhp Malatya İl Başkanlığı Görevine Turgay Şengönül Atanmıştır"

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA