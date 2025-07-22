MHP Lideri Bahçeli'nin Talebiyle 'Kardeşlik Türküsü' Hazırlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine sanatçı Ali Kınık tarafından, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik 'Kardeşlik Türküsü' hazırlandı. Eser, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Kardeşlik Türküsü" hazırlandı.
Sözlerini Canfer Balçık'ın kaleme aldığı türküyü, Ali Kınık besteleyerek seslendirdi.
"Kardeşlik" temalı eserin, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı belirtildi.
Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel