MHP Giresun Milletvekili Konal'dan Giresun Gazeteciler Derneğine ziyaret
MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve gazeteciliğin önemine dikkat çekti.
MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Bekir Bayram ve üyelerle bir araya gelen Konal, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazeteciliğin önemine dikkati çeken Konal, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
Ziyarette, Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziye Bissenova da yer aldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel