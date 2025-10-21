Haberler

MHP'li Karakaya: Türkiye Kıbrıs Türk halkının yanındadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kıbrıs'taki Türk kuvvetlerinin varlığının Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde doğduğunu belirtti ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının barışına ve refahına destek vereceğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve barışını, refahını ve kalkınmasını desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ada'daki Türk kuvvetlerinin varlığı, Türkiye'nin garantör bir devlet olarak hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 1960 tarihli uluslararası anlaşmalara dayanıyor." dedi.

Karakaya, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 151. Genel Kurulu kapsamında Türkiye'nin "Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddiasının yer aldığı konuşmalara yanıt verdi.

Bazı konuşmacıların bu platformu siyasallaştırmaya devam etmesinin üzücü olduğunu belirten Karakaya, "İşgal iddiası Kıbrıs'taki gerçekleri yansıtmamaktadır. Ada'daki Türk kuvvetlerinin varlığı, Türkiye'nin garantör bir devlet olarak hak ve yükümlülükleri çerçevesinde 1960 tarihli uluslararası anlaşmalara dayanıyor." dedi.

Karakaya, Kıbrıslı Türklerin, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Rum güçlerinin şiddet ve etnik temizlik kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını ve Ada'nın yalnızca yüzde 3'üne sıkışmış, kuşatma altındaki küçük yerleşim bölgelerinde yaşamaya zorlandığını hatırlattı.

Yunan Cuntası ve Ada'daki işbirlikçilerinin 1974'te, Ada'yı Yunanistan'a ilhak etmeyi amaçlayan bir darbe düzenlediğini ve Türkiye'nin Garanti Antlaşması'na tamamen uygun şekilde hareket etmekten başka seçeneği kalmadığını belirten Karakaya, "Türkiye, o zamandan bu yana geçmişteki bu trajedilerin tekrarlanmasını önleyen bir güvence oldu." dedi.

Karakaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı da olarak 19 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullandığını belirterek, seçim sonucunun Kıbrıs'ta "federasyona destek" veya "iki devletli çözüme hayır" şeklinde yorumlanmasının doğru olmayacağını söyledi.

Seçim sonucunun Kıbrıs Türk halkının ve Ada'nın bir bütün olarak barışına, istikrarına ve refahına hizmet edeceğine inandıklarını kaydeden Karakaya, "Garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları ve Ada'nın gerçekleri doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve barışını, refahını ve kalkınmasını desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
